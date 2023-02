Patrões admitem rever acordo de rendimentos devido às alterações à lei laboral

Os pressupostos e metas do Acordo de médio prazo para a melhoria dos Rendimentos, Salários e Competitividade, firmado em outubro entre Governo, patrões e UGT, podem vir a ser reavaliados. Como o Expresso já tinha adiantado, as cinco confederações empresariais subscritoras do acordo - Indústria, Comércio, Turismo, Agricultura e Construção - defendem que as alterações ao Código do Trabalho (CT), aprovadas na passada sexta-feira, no Parlamento, no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno, “adulteram o acordo de rendimentos e competitividade” e limitam a autonomia de gestão das empresas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler