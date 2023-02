Limites ao 'outsourcing', menos contratos a termo e estágios mais bem pagos: o que os patrões querem que Marcelo trave na nova lei laboral

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe esta segunda-feira, pelas 19h, os representantes do Conselho Nacional das Confederações Patronais (CNCP). Em cima da mesa, os patrões da Indústria, Comércio, Turismo, Agricultura e Construção, querem colocar as alterações ao Código do Trabalho (CT), aprovadas na passada sexta-feira no Parlamento, que, defendem, “adultera o acordo de rendimentos e competitividade”, assinado em outubro.

