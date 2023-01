Temos coimas “milionárias” e desproporcionais em Portugal, considera presidente da Altice

Apaziguadora e apreciadora de factos, Ana Figueiredo prefere deixar a emoção de lado quando fala na relação com os reguladores e escolhe as palavras “diálogo e cooperação” para definir o caminho a seguir, mas não deixa de classificar como “milionária” e “desproporcional para o mercado português” a coima de €84 milhões que a Autoridade da Concorrência (AdC) aplicou à MEO por alegado cartel com a Nowo — e de que a Altice recorreu.

