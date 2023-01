Centeno impedido de votar mexidas dos juros do BCE no verão (e em 2024 ficará quatro meses sem poder)

Mário Centeno não vai poder votar eventuais mexidas na taxa de juro do euro – que afeta diretamente os créditos à habitação de mais de um milhão de famílias portuguesas – nas reuniões de junho e julho do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), devido ao sistema que obriga os países do euro a rodarem esse poder entre si – e que agora, com a Croácia na moeda única, vai obrigar o líder do Banco de Portugal a rodar com mais um governador.

