Croácia entra na zona euro com forte desaceleração económica: como compara com Portugal?

A Croácia, um dos paraísos turísticos do Adriático, entra para o sistema do euro a 1 de janeiro, e, em simultâneo, passa a integrar o espaço Schengen de livre circulação de pessoas em 27 países europeus. É a vigésima economia da União Europeia a integrar a moeda única e o Banco Nacional da Croácia passa a ser membro do Banco Central Europeu (BCE). Mas o primeiro ano de integração no euro enfrenta o desafio de o crescimento económico abrandar brutalmente de 6% para 0,7%, segundo as previsões do primeiro Orçamento do Estado aprovado em euros para 2023. Os analistas sublinham, no entanto, o reforço da competitividade turística, com as receitas desta atividade a valerem já 21% das exportações totais.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler