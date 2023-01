Regra renovada: empresas públicas (incluindo a TAP) obrigadas a revelar publicamente indemnizações a gestores

As empresas públicas vão continuar, este ano, a ser obrigadas a revelar as indemnizações pagas a ex-administradores executivos, de acordo com as orientações deixadas em dezembro pela unidade do Ministério das Finanças responsável pela gestão do sector empresarial do Estado. A TAP é uma das empresas que vai ter de colocar a indicação sobre se pagou ou não este tipo de indemnizações no relatório de governo societário de 2022, o ano em que desembolsou meio milhão de euros para a saída da gestora Alexandra Reis – se bem que, neste caso, a empresa apenas lhe venha chamando “compensação”, e não “indemnização”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler