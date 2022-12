Medina ataca gestão da TAP e afasta responsabilidades na saída de Pedro Nuno Santos

Fernando Medina considera que o Ministério das Finanças tinha de ter sido avisado pela TAP de que uma administradora estava a rescindir o seu contrato com uma indemnização de 500 mil euros. Uma forte crítica à administração liderada por Christine Ourmières-Widener, mas da qual o ministro não quer tirar para já conclusões, remetendo para a auditoria que foi solicitada à Inspeção-Geral de Finanças, que está na dependência do Ministério.

“Não é obviamente natural, adequado, que uma empresa que tem uma tutela financeira que é o Ministério das Finanças, em que há decisões deste tipo de impacto, que não seja do conhecimento do Ministério das Finanças. Não é regular”, atirou Fernando Medina esta sexta-feira, 30 de dezembro, em Lisboa, à margem de um evento no Ministério da Economia.

O remetente direto é a gestão da TAP, a empresa tutelada. “Aqui não se trata de problemas de normas. Estas, de informação ao Ministério das Finanças, deveriam ter sido cumpridas com as normas que existem”. João Leão, o ministro das Finanças em fevereiro, quando Alexandra Reis saiu da TAP com a indemnização, anunciou publicamente que o Ministério das Finanças não foi informado.

“Neste momento está em curso o processo de avaliação sobre a forma como decorreu o processo e, finda essa auditoria, o Governo tomará as suas conclusões, sobre o funcionamento da empresa, mas também do quadro geral que deve ser alterado”, declarou sobre se mantém confiança na equipa da TAP.

A auditoria da IGF vai avaliar se os procedimentos seguidos pela TAP nesta saída, as informações que foram transmitidas, o quadro legal seguido, foram os adequados. As conclusões virão depois, diz o governante.

"Autoridade política"

Falando à margem de um evento onde esteve com Costa Silva e Ana Mendes Godinho, o ministro das Finanças insiste na ideia de que a sua atuação neste processo foi com base no princípio da “autoridade política”, razão pela qual solicitou que a secretária de Estado do Tesouro, que tinha entrado no Governo no início do mês saísse devido ao conhecimento público da indemnização de 500 mil euros recebida quando em fevereiro saiu da TAP, o que Alexandra Reis aceitou.

“Entendi que era essencial pôr cobro a essa situação, o país vive um momento de grande exigência, o momento em que precisa de concentrar os esforços na resposta à crise. Exige que haja do lado do Governo e do Ministério das Finanças uma plena autoridade política. Não estão em causa as competências profissionais da secretária de Estado, mas entendi que a sua permanência no Governo colocava em causa a autoridade política da própria e do Ministério das Finanças”, declarou aos jornalistas.

Se Medina fala em autoridade política, Pedro Nuno Santos, por seu lado, referiu no comunicado em que anunciou a sua demissão que o fazia por “responsabilidade política”, já que o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, tinha sido informado sobre a indemnização.









“Não me sinto responsável”

Questionado pelos jornalistas sobre se se sentia responsável pela demissão de Pedro Nuno Santos, Fernando Medina respondeu com questões? “Responsável em que sentido? Então o problema foi a nomeação, ou [a secretária de Estado] ter recebido a indemnização?”, disse.

“Não me sinto responsável por isso”, continuou, sendo que deixou mesmo elogios ao seu demissionário colega de Governo, e putativo concorrente numa luta pela liderança do Partido Socialista. “Palavra de reconhecimento ao ministro das Infraestruturas, pela qualidade do trabalho que pudemos desenvolver em conjunto. Foi trabalho muito importante, desempenhado com grande empenho”, continuou o governante.

“Não fui informado”

Nestas respostas que duraram mais de vinte minutos, Medina repetiu que em fevereiro, aquando da saída de Alexandra Reis da TAP, não era ainda ministro das Finanças, mas que também o seu antecessor, João Leão, não foi informado. “Não fui informado de que essa indemnização tinha ocorrido”, disse.

Sobre o facto de ter convidado Alexandra Reis para a pasta do Tesouro, que tem de lidar com a TAP, de onde tinha saído em diferendo com a presidente executiva, Medina respondeu que “as pessoas não precisam nem de ser amigas, nem de se dar muito bem; precisam de trabalhar em conjunto, e sempre acreditei no profissionalismo da Secretária de Estado e na administração da TAP para trabalhar em conjunto”.

Devolver 500 mil euros?

Aos jornalistas, e depois do conhecimento público dos 500 mil euros, Fernando Medina não respondeu se pediu que houvesse devolução do valor da indemnização por parte da agora demissionária secretária de Estado.

“Eu entendi que do ponto de vista político a questão era mais vasta do que essa”, disse. Sobre se há devolução, “quem vai determinar isso é a avaliação da IGF”, repetindo que tudo será avaliado à “natureza legal”.

“Não é assim que me vão derrotar”

O tema que mais irritou o ministro foi o relativo ao facto de a sua mulher, Stéphanie Sá da Silva, que era diretora jurídica da TAP. Porém, Medina reforça que, aquando da renúncia de Alexandra Reis, não estava a trabalhar.

“Não se encontrava na empresa, encontrava-se em licença de maternidade”, disse Medina, lembrando que a sua filha nasceu em dezembro do ano passado. “Não estava na TAP em fevereiro e apresentou a demissão pública da TAP, com grande sacrifício, quando eu aceitei ser ministro das Finanças”, o que aconteceu em março, disse. “Não estava na empresa, não participou, nada teve que ver”, declarou.

“Ao longo dos últimos dias, tenho tentado esclarecer, responsáveis de partidos políticos, comentadores, jornalistas. Passado estes dias, registo que esta campanha que me procuraram atingir, através de atingirem a minha mulher, de pessoas que deviam estar totalmente protegidas. Esse movimento continuou. Por parte de partidos políticos, de comentadores, de jornalistas”, continuou.

“Os que foram esclarecidos, quando repetem, estão a mentir. As pessoas que jogam de forma baixa na vida pública, que demonstram não ter caráter, que utilizam de forma absolutamente inqualificável os familiares, fora da vida pública - a essas pessoas só posso responder da seguinte forma: não nos vão atingir. Os casos que tiver de colocar em tribunal, colocarei em tribunal”, declarou.

“Não é assim que me vão derrotar”, sintetizou o governante.

