Mercado ibérico de eletricidade terá esta quinta-feira preços quase nulos durante várias horas

Não é inédito, mas é um fenómeno raro: o mercado ibérico de eletricidade (Mibel) apresentará esta quinta-feira, 29 de dezembro, várias horas de preços praticamente nulos. De acordo com o OMIE, o operador do mercado diário do Mibel, entre as 3h e as 6h da manhã o preço grossista não irá além de 0,1 euros por megawatt hora (MWh).

