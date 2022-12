Regulador aconselha alemães a não ter o aquecimento no máximo

A entidade reguladora das redes de gás na Alemanha recomendou esta sexta-feira, 9 de dezembro, aos residentes no país que poupem gás para otimizar as reservas na ausência de gás russo.



O diretor da BNetzA, Klaus Müller, disse em entrevista à televisão pública alemã ARD, citado pela Bloomberg, que as pessoas “pudessem talvez não ligar o aquecimento no máximo e pensar cuidadosamente sobre que quartos poderiam ser aquecidos”.



A Alemanha encontra-se a lidar com uma mudança estrutural na sua política energética depois de ter prescindido do gás russo, abundante e barato, na sequência da invasão da Ucrânia por Moscovo a 24 de fevereiro deste ano.



Apesar de ter reduzido o consumo de gás nas últimas semanas em um quinto numa altura de queda das temperaturas, e de estar excluída para já a hipótese de racionamento de gás neste inverno, a Alemanha continua a lidar com o problema de perda de competitividade na indústria com o encarecimento súbito da energia, arriscando desindustrializar-se; e com a alta da inflação, que continua a afetar a sociedade como um todo.



A Alemanha deverá ter uma recessão em 2023 de 0,6%, a maior de toda a União Europeia, segundo as previsões da Comissão Europeia.