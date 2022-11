Bruxelas não prevê recessão na zona euro em 2023, mas está mais pessimista que o BCE e o FMI

A boa notícia é que a Comissão Europeia não prevê uma recessão para o conjunto da zona euro nem da União Europeia em 2023. O crescimento económico nos dois espaços no próximo ano deverá ser de 0,3%, segundo as Previsões de Outono publicadas esta sexta-feira em Bruxelas. No entanto, é menos do que os Estados Unidos (0,7%) e o Japão (1,4%), mas distingue-se da recessão no Reino Unido (quebra de 0,9%), nos pressupostos do exercício feito por Bruxelas em relação às grandes economias desenvolvidas.

