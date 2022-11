Startup portuguesa Pleez capta 2 milhões de euros em ronda de investimento

A startup portuguesa Pleez, que desenvolveu uma solução tecnológica que permite aumentar e otimizar as vendas dos restaurantes, captou 2 milhões de euros numa ronda de investimento série A, anunciou, em comunicado.

A ronda de investimentoi foi liderada pela Lince Capital, sociedade de capital de risco portuguesa independente, e contou também com a participação dos fundos alemães Atlantic Food Labs e Axel Springer Porsche, ambos investidores prévios da Pleez. “O posicionamento da Pleez permite criar valor para todos os intervenientes”, disse, citado no comunicado, Vasco Pereira Coutinho, presidente executivo da Lince Capital.

Com os 2 milhões de euros, a Pleez pretende duplicar a sua equipa, para 60 pessoas, durante 2023 e “cimentar a sua presença no mercado ibérico, em linha com a missão de ajudar cada vez mais restaurantes a otimizar as suas vendas e a exponenciar o seu negócio”.

A Pleez, fundada em maio de 2020, tem um serviço de gestão dos menus nas plataformas de distribuição de comida. A startup recolhe os dados disponíveis nas aplicações, no restaurante e também da concorrência.

“De seguida, é feita uma análise extensiva que integra ainda fatores externos relevantes como as condições climatéricas, o dia da semana, a época do ano, entre outras” com o objetivo de identificar “quando e como é que certos itens do menu do restaurante em questão devem ser apresentados aos clientes”.

Os restaurantes têm ainda acesso a “uma ferramenta que fornece num só local informação 360º do mercado, sendo que cada restaurante tem a sua área de cliente onde podem aceder aos seus dados de vendas e fazer projeções, medir o impacto das alterações dinâmicas ao menu, ou ainda receber informações de mercado relativamente a preços e promoções dos concorrentes”. Todo o processo de gestão de dados é feito em tempo real e continuamente.

De acordo com a nota, os restaurantes que aderiram à solução da startup portuguesa - mais de 300 - aumentaram as suas vendas em 15% e, em seis meses, a Pleez geriu cerca de 72.000 pedidos por mês.