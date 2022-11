Sam Bankman-Fried atira a toalha ao chão: prodígio das cripto declara falência e demite-se da FTX

A FTX, plataforma de compra e venda de criptoativos declarou-se insolvente esta sexta-feira, 11 de novembro, ao desencadear um processo de falência junto dos tribunais norte-americanos. A plataforma fundada por Sam Bankman-Fried anunciou a falência num tweet publicado na sua conta, e também a sua demissão do cargo de presidente executivo.

A falência põe um ponto final aos esforços iniciais do fundador de encontrar quem resgatasse a plataforma e o hedge fund associado, o Alameda, depois da rival Binance ter abortado uma eventual aquisição, seguindo-se contactos infrutíferos da parte de Bankman-Fried para encontrar investidores disponíveis para suprir necessidades de capital na ordem dos 9,4 mil milhões de dólares.

Tarefa difícil depois de vir à luz que as autoridades norte-americanas estão a investigar a FTX, a Alameda e o próprio Bankman-Fried - um criptomilionário também conhecido pela sua filosofia altruísta e filantrópica, prometendo doar 99% da sua riqueza - e depois das autoridades das Baamas, onde a FTX está sediada, terem congelado ativos da subsidiária FTX Digital Markets.

Segundo a Reuters, o fundo Alameda, também incluído no pedido de insolvência, e que apresentava tokens emitidos por si, de seu nome FTT, como colateral das suas próprias operações, deve cerca de 10 mil milhões de dólares à FTX.



Desconfianças relativas à liquidez do token nativo FTT foram levantadas numa notícia do site especializado CoinDesk e reforçadas por Changpeng Zhao, líder da Binance, num tweet em que revelava que iria liquidar parte substancial da posição da Binance nesse token.

Numa espécie de “corrida ao banco” cripto, iniciou-se uma vaga de liquidações que degradou o valor do token em quase 90% e que espoletou uma crise de liquidez nas entidades de Bankman-Fried, que no verão aparecera como salvador de financeiras cripto como a Voyager, adquirindo-a depois do colapso da stablecoin TerraUSD ter degradado a situação de liquidez do ecossistema.