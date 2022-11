Lucros da Sonae aumentam 32,6% desde janeiro, mas caem 4,2% no terceiro trimestre

Nos primeiros 9 meses do ano, a Sonae lucrou 210 milhões de euros, mais 32,6% que no mesmo período de 2021 (período homólogo). No entanto, considerando apenas os números do terceiro trimestre de 2022, os resultados líquidos caíram 4,2%, para os 92 milhões de euros, indicam os resultados da empresa, divulgados esta quarta-feira.

“A rentabilidade foi naturalmente afetada pelos custos recorde de energia e transporte, pelos preços de abastecimento mais elevados e pelos movimentos de migração para produtos de gama e preço inferiores ( trading down ). No entanto, os resultados consolidados demonstraram uma forte resiliência e a nossa posição financeira manteve-se muito sólida”, afirma a presidente executiva da Sonae na mensagem que acompanha a apresentação dos resultados do grupo na CMVM – Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

Sublinhando “o ambiente geopolítico e macroeconómico complexo e volátil” e “os níveis crescentes de inflação e de taxas de juro, juntamente com os custos de energia consistentemente elevados” que têm marcado a conjuntura atual, a gestora refere que os negócios do grupo “conseguiram, mais uma vez, aumentar os seus níveis de investimento, reforçar as suas propostas de valor e apoiar as famílias a enfrentar estes desafios, nomeadamente mantendo preços competitivos e respondendo às novas necessidades dos consumidores”, sem esquecer o aumento das quotas de mercado de todos os negócios no terceiro trimestre.

"A Sonae continuará a ser movida pela sua missão, investindo sempre com uma perspetiva de longo prazo”, conclui deixando ainda uma nota para o facto do preço das ações da Sonae ter sido afetado no terceiro trimestre “pela perturbação nos mercados de capitais, corrigindo parcialmente em outubro”.

Quanto ao valor líquido do portefólio (NAV), atingiu os €4 mil milhões no final de setembro, ligeiramente acima do valor registado em junho devido essencialmente ao desempenho operacional dos negócios do grupo e ao aumento do valor dos ativos da Sierra e da Bright Pixel, explica.

Em termos de rentabilidade, o EBITDA subjacente atingiu 181 milhões de euros no trimestre (+7,2%) , “com a energia e os preços de produção a pressionarem a estrutura de custos e a conduzirem a uma redução das margens”. Em oito meses o valor é de 440 milhões (+6%). Assim, a margem EBITDA diminuiu 0,6 pontos percentuais entre julho e setembro e 0,33 pontos percentuais no conjunto dos 9 primeiros meses do ano.

No caso do retalho alimentar, a redução da margem foi superior: menos 1 ponto percentual no trimestre e menos 0,6 pontos percentuais nos 9 meses.

Apesar do contexto, o investimento do grupo totalizou 579 milhões de euros nos últimos 12 meses, 253 milhões dos quais em aquisições, destaca a empresa. Já “a dívida líquida do grupo situou-se em 1.022 milhões de euros e a estrutura de capitais do Grupo manteve-se sólida, com rácios de alavancagem e níveis de liquidez muito confortáveis (mais de 1 mil milhões de euros de liquidez disponível), estando o grupo totalmente financiado até ao início de 2024 e com um custo médio de financiamento de cerca de 1%”, assume.

Na análise por negócio, a MC, enfrentou “um ambiente macroeconómico desafiante, caracterizado por níveis de inflação e taxas de juro crescentes, a afetar o poder de compra das famílias e a confiança dos consumidores” no último trimestre. No entanto, “o mercado de retalho alimentar português continuou a crescer, em termos homólogos, devido à inflação alimentar extraordinariamente elevada (16% no terceiro trimestre e 11% desde janeiro), o que compensou a redução dos volumes totais em consequência do aumento do custo de vida”, refere.

As vendas totais atingiram os 1,6 mil milhões de euros no terceiro trimestre, (+16% em termos homólogos e mais 13,3% numa base comparável), num desempenho positivo transversal aos formatos alimentares e não alimentares. Nos 9 primeiros meses do ano, o volume de negócios atingiu 4,3 mil milhões de euros, o que representa crescimentos de 10,6% em termos homólogos e de 8,6% numa base comparável, com a MC “a reforçar a aposta na sua estratégia omnicanal e de reforço da sua posição de liderança em Portugal”.

Numa nota que responde de forma indireta à questão do imposto sobre os lucros inesperados da distribuição, assumida recentemente pelo Governo, o comunicado refere que “em termos de desempenho operacional, a MC continua a enfrentar fortes pressões na sua estrutura de custos, dado os elevados custos recorde de energia juntamente com as medidas implementadas para proteger os seus clientes e reforçar a competitividade, suportando parte dos custos inflacionário”.

“Assim, o EBITDA subjacente situou-se em 158 milhões de euros no terceiro trimestre (+5% em termos homólogos), com uma margem de 9,9% (-100 pontos base face ao terceiro trimestre de 2021), conduzindo a um valor de 400 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano (+4%, em termos homólogos) e a uma margem de 9,3% (-59 pontos base)", acrescenta.

A MC investiu 61 milhões de euros no terceiro trimestre e 131 milhões entre janeiro e setembro, “apostando no desenvolvimento da sua infraestrutura digital e logística e na expansão e remodelação do seu parque de lojas”, o que se traduziu em 16 inaugurações e 6 mil metros quadrados de área de venda.

No retalho de eletrónica, as vendas da Worten cresceram 10,6% no terceiro trimestre, para 315 milhões de euros, apoiadas nas venda sazonais devido às temperaturas elevadas no verão. “Em termos acumulados, a evolução positiva dos dois últimos trimestres, mais do que compensou o comparativo desafiante do primeiro trimestre de 2021, conduzindo a um aumento do volume de negócios de 4,2% em termos homólogos, para 836 milhões de euros”.

No setor imobiliário, a Sierra assume “um forte desempenho operacional em todas as áreas de negócio, em particular no seu portefólio de centros comerciais que apresentou um crescimento de vendas de 25,2%, em termos homólogos, e de 11,9% face ao terceiro trimestre do ano passado, com as taxas de ocupação a atingirem os 97,5%, e as taxas de cobrança convergiram para níveis pré-pandemia.