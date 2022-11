Semana de 4 dias? BPI já dá sexta-feira à tarde aos trabalhadores

O presidente do BPI, João Pedro Oliveira e Costa - que apresentou esta sexta-feira os resultados do banco nos primeiros nove meses do ano - está disponível para analisar a semana de 4 dias que vai ser testada, numa primeira fase, pelas empresas privadas a partir de junho de 2023. O banco já dá a sexta-feira à tarde, a quem quiser flexibilizar o horário de trabalho mas, ao Expresso, admite ir mais longe.

João Oliveira e Costa antevê alguma complexidade na concretização da semana dos 4 dias, mas a questão não está afastada. Desde março de 2021 “já encaramos o tema com alguma abertura”, porque “o BPI já permite aos trabalhadores um horário reduzido às sextas-feiras”.

A possibilidade dos trabalhadores do BPI tirarem a sexta-feira à tarde não é uma imposição, mas uma opção para quem a quiser aproveitar. À margem da conferência de apresentação de resultados, Oliveira e Costa detalhou que a medida abrange todos os trabalhadores, nas agências que estão abertas até às 15horas, e que “são os trabalhadores que acertam quem nessa semana sai mais cedo e tem a tarde por sua conta”.

O presidente do BPI referiu ainda que o banco tem adotado muitas medidas por iniciativa própria relativas “à melhoria do bem estar no local de trabalho”, entre as quais determinados benefícios sociais e condições de teletrabalho.

A este respeito afirmou ainda que o peso das remunerações variáveis na massa salarial representaram no BPI 12% em 2021 e este ano terá o mesmo. É com base neste indicador que os trabalhadores receberão, de forma diferenciada, a remuneração variável a quem têm direito.

Os trabalhadores do BPI tiveram em 2022 uma atualização salarial de 1,1% à qual serão somadas agora as promoções, sublinha o presidente do banco, adiantando que estão a ser processados aumentos de salários brutos de 898 euros para 1070 euros, acrescido do subsídio de refeição.

O BPI registou resultados consolidados de 286 milhões de euros, para os quais o negócio em Portugal contribuiu com 159 milhões de euros, ou seja mais 25% face aos primeiros nove meses de 2021. .