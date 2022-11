Recessão ameaça economia europeia e portuguesa em 2023

“Resiliência assinalável”, “posição mais forte”, “situação mais robusta para enfrentar as consequências da crise energética”, “boas surpresas face ao esperado”. Foram expressões como estas que o Expresso ouviu a vários economistas a propósito dos dados publicados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e pelo Eurostat sobre a evolução da economia portuguesa e da União Europeia (UE) no terceiro trimestre. Ainda assim, apontam para moderação da atividade nos próximos meses, com a possibilidade de uma recessão a ameaçar a Europa — e Portugal — em 2023.

