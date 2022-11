Moda europeia exporta menos 47% para a Rússia

Quanto custa a guerra da Ucrânia à indústria europeia da moda? Uma das respostas possíveis é agora dada pela Icex Spain Export and Investment e indica que entre março e agosto as vendas de vestuário, calçado, acessórios e perfumaria para o mercado russo caíram 47,4%, para 1,6 mil milhões de euros.

E há outro número a considerar: no que respeita às exportações do sector têxtil e do vestuário europeu, o custo da guerra já passa os 1,6 mil milhões de euros, indicam as estatísticas da Icex Spain Export and Investment, citadas pelo jornal T, da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

São números que contrastam com os registos do sector no arranque do ano, uma vez que as exportações da fileira para a Rússia aumentaram 20,3% só em janeiro. Já em julho caíram 39,1% e em agosto 39,7%.

Para esta mudança pesou a saída de algumas das maiores empresas do sector da moda da Rússia, quase sempre com a venda de ativos imobiliários a investidores locais, como aconteceu com marcas como a Mango, Tous, Reebok ou Sephora.

A Inditex acordou recentemente vender os seus negócios na Federação Russa ao grupo Daher – proprietário da Azadea, um dos maiores distribuidores do Médio Oriente, mas também já tinha suspenso a atividade no país desde 5 de março.

No caso da indústria portuguesa, as exportações da fileira da moda para a Rússia também registaram descidas acentuadas até junho, em especial no segmento de vestuário e acessórios em malha, que caiu 68,1%, para os 415 mil euros.

No caso do “vestuário e acessórios não malha”, a quebra foi de 40,2% (257 mil euros), enquanto o calçado perdeu 32,1%, ficando nos 3,2 milhões de euros, indicam os números do INE - Instituto Nacional de Estatística