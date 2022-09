Os números são do INE — Instituto Nacional de Estatística: no primeiro semestre do ano, Portugal viu as exportações para a Rússia caírem 42,8%, para os €47,7 milhões, enquanto as importações aumentaram 16% e atingiram os €523,7 milhões.

