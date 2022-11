Indústria do mobiliário reafirma previsão de recorde de exportações, apoiado por uma "inflação galopante"

As exportações da indústria portuguesa de mobiliário para França, o maior mercado do sector, cresceram 8% até julho. É um indicador de confiança para as empresas da fileira casa que participam este mês em mais duas feiras no país à procura de novos negócios, conscientes de que “apesar das dificuldades causadas pela inflação, pela disrupção da cadeia logística internacional e pelo conflito na Europa de Leste, o cluster do mobiliário e afins mantém o ritmo de crescimento”, destaca a direção da APIMA - Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins.

