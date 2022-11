Indico lança fundo de 25 milhões para apoiar 'startups'

A gestora portuguesa de capital de risco Indico Capital Partners anunciou, esta quarta-feira, o lançamento do “Opportunity Fund”, um fundo de 25 milhões de euros “totalmente subscrito pelos investidores em fundos anteriores da Indico”.

Este novo veículo terá, portanto, mais 25 milhões de euros para investir em startups (empresas em fase inicial de desenvolvimento). Por empresa, serão investidos entre 100 mil e 10 milhões de euros.

Contando os fundos lançados desde 2019, a Indico já angariou 141 milhões de euros, 91 milhões de euros para investimentos em tecnológicas e 50 milhões de euros para a economia azul.

A gestora de capital de risco já analisou “mais de 2600 oportunidades de investimento quase exclusivamente em Portugal e Espanha desde 2019, tendo investido mais de 36 milhões de euros em 29 empresas, incluindo três unicórnios”, um deles português, a Remote.

“O abrandamento do mercado era esperado, há alguns anos, e a nossa carteira está, de um modo geral, numa boa posição para enfrentar as condições atuais”, disse o presidente do conselho de administração da Indico, Stephan Morais. “O lançamento do fundo no mercado atual é perfeito, uma vez que nos dá poder extra para apoiar ainda mais um grupo limitado de empresas mais promissoras”, continuou.

A apoiar este Opportunity Fund encontram-se o Fundo Europeu de Investimento, o Portugal Tech (cofinanciado pelo Banco Português de Fomento) e a Golden Wealth Management.