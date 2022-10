Crescimento das exportações e importações abrandou no terceiro trimestre

As exportações e as importações de bens aumentaram 28% e 35,3%, respetivamente, no terceiro trimestre de 2022 face ao período homólogo, segundo a estimativa rápida do Comércio Internacional de bens do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada esta sexta-feira.

Comparando com o mesmo trimestre, mas em 2020, registaram-se acréscimos de 43,2% nas exportações e 63,6% nas importações.

E se compararmos com o mesmo período de 2019, antes da pandemia de covid-19, os aumentos foram de 38,9% e 43,5%, pela mesma ordem.

No segundo trimestre as variações homólogas das exportações e importações foram de 31,2% e 38,3%, respetivamente, de acordo com o INE.