Aumentos na Função Pública: após 23 anos sem consenso, há acordo entre Governo e sindicatos para atualizar salários e rever carreiras

Tal como no acordo de rendimentos que o Governo de António Costa conseguiu fechar com patrões e sindicatos para o sector privado, só a Frente Comum (afeta à CGTP) ficou de fora. Depois de várias reuniões bilaterais com as estruturas sindicais da Administração Pública (AP), Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência, fechou este sábado o acordo plurianual para a valorização das carreiras dos funcionários do Estado com as duas estruturas sindicais afetas à UGT, a Fesap e o STE. Acordo será ratificado na próxima segunda-feira, 24 de outubro. Há 23 anos que não acontecia.

A última vez que o Governo conseguiu o aval de duas estruturas sindicais ao seu plano de atualizações salariais foi em 1999, também com o STE e a Fesap. Na altura, Governo e sindicatos acordaram um aumento de 3% na remuneração dos funcionários do Estado, 4% no subsídio de refeição (que passou na altura para 625 escudos) e atualização também de outros subsídios, como o de transporte.

Os números fechados hoje são diferentes. Tal como o Expresso já tinha avançado, ao contrário do que vinha sendo seguido desde 2020, altura em que o Governo começou a alinhar os aumentos salariais da Função Pública com a inflação média dos 12 meses anteriores, para 2023 a proposta apresentada pelo Executivo aos sindicatos passa por aumentos diferenciados, privilegiando os escalões remuneratórios mais baixos.

Assim, o acordo hoje firmado atualiza a Base Remuneratória da Administração Pública para 761,58 euros, valor que fica acima do definido para o salário mínimo nacional, fixa um patamar base de 52 euros (equivalente a um nível remuneratório (ou um mínimo de 2% para a atualização salarial anual de todos os trabalhadores da AP, garantindo um aumento de, pelo menos, 208€ até 2026 e, um aumento também do valor do subsídio de refeição para 5,20 euros, em linha com o aplicado no sector privado, mas com efeitos retroativos a outubro deste ano.

Numa nota enviada às redações, o gabinete de Mariana Vieira da Silva, vinca que “as medidas acordadas integram um programa plurianual que visa garantir previsibilidade no decorrer da atual legislatura”. O acordo para valorização das carreiras públicas prevê ainda o “acompanhamento das medidas previstas no Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, em sede de evolução da Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG), e de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares”, avança o Governo. Significa isto que o diferencial entre o salário mínimo nacional e a base remuneratória da AP se manterá e será atualizado a cada ano, tendo como meta os 900 euros em 2026.

SIADAP, tabela remuneratória e valorização de carreiras

O documento, a que o Expresso teve acesso, avança ainda que será implementada a regra da acumulação de pontos sobrantes (acumulados pelo trabalhador durante o período de proibição de valorizações remuneratórias) do SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho na Administração Pública, para efeitos de alteração do posicionamento remuneratório, em sede de avaliação de desempenho. O gabinete de Mariana Vieira da Silva realça que a aplicação deste mecanismo reportará ao ciclo avaliativo de 21/22.

Além desta alteração, foi também acordado entre Governo e sindicatos proceder à valorização da carreira de Técnico Superior, através da valorização da carreira de Técnico Superior, com produção de feitos em janeiro de 2023, concretizando um salto adicional de um nível remuneratório em toda a escala da carreira, o que se traduz, numa valorização de 104 euros. “Esta medida corresponderá, em 2023, a um aumento médio de 5,6% para os trabalhadores da 3.ª à 14.ª posição remuneratória da carreira”, explica o documento.

Também a carreira de Assistente Técnico (AT) beneficiará, já em 2023, de uma subida adicional de um nível remuneratório. Esta medida, conjugada com a valorização remuneratória, “representa um aumento médio de 10,7% das remunerações dos AT em 2023”. Já no caso dos Assistentes Operacionais (AO), o Governo procederá também no próximo ano a uma valorização da carreira/categoria focada no reconhecimento da antiguidade. Está prevista a subida de um ou de dois níveis, respetivamente para os trabalhadores com mais de 15 ou de 30 anos de serviço na categoria. Segundo o Executivo, “esta medida, conjugada com a valorização remuneratória, representa um aumento médio de 7,5% em 2023”.

No seu conjunto, indica o gabinete de Vieira da Silva, as medidas de valorização das diferentes componentes remuneratórias representam uma subida global média de 5,1% dos rendimentos dos trabalhadores em funções públicas em 2023. Note-se, contudo, que apesar deste acordo prever incrementos mais expressivos para os salários mais baixos, esta atualização salarial é inferior à inflação prevista para 2022, com exceção do salário mínimo na AP, que sobe 8%.

Acresce ainda que, segundo declarações públicas do Primeiro-ministro, o Executivo está a trabalhar com um cenário de inflação média anual de 7,4% e a recente projeção do Conselho das Finanças Públicas sinaliza até um valor superior, nos 7,7%. Isto significa que, na prática, tendo em conta a atualização salarial de apenas 0,9% em 2022, os funcionários públicos vão perder poder de compra. A exceção é quem ganha o salário mínimo, como o Expresso vem sinalizando.

A assinatura deste acordo está marcada para a próxima segunda-feira. Depois disso, avança o Governo, “o esforço negocial das partes vai ter continuidade na negociação das várias medidas previstas para 2023 e na fixação de calendários negociais para o horizonte da legislatura”.