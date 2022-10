Aumentos na Função Pública: o que já se sabe e o que ainda falta saber

O Governo apresentou esta segunda-feira aos sindicatos a proposta para os aumentos salariais da Função Pública em 2023. Ao contrário dos anos anteriores não há uma atualização transversal, mas aumentos diferenciados consoante o nível salarial. Mas independentemente do caminho escolhido, o resultado é o mesmo: só os níveis salariais mais baixos, ao nível do salário mínimo nacional, garantem incrementos salariais acima da inflação de 2022. O Expresso explica-lhe as principais linhas da proposta do Executivo e as questões que ainda estão por esclarecer.

