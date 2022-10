Medina e Centeno trabalham juntos em diploma para aliviar peso do crédito à habitação

O Ministério das Finanças e o Banco de Portugal estão a trabalhar para avançar com alterações aos regimes que monitorizam sinais que indiciem o incumprimento dos créditos para a compra de habitação permanente. Fernando Medina, na apresentação do Orçamento do Estado, deixou essa promessa.

