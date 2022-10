CReSAP aprova todos os nomes para administração da CMVM, segue-se o Parlamento

A CReSAP já aprovou os quatro indigitados por Fernando Medina para a administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sabe o Expresso. Os nomes seguem agora para o Parlamento, para se realizarem as obrigatórias audições prévias à efetiva designação. Problema: a discussão do Orçamento do Estado para 2023 pode adiá-las até dezembro.

