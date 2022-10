Comissão do banco que o Governo admite suspender vale até 0,5% do crédito à habitação a amortizar

O Governo pretende que, no próximo ano, os bancos suspendam a comissão aplicável sempre que o proprietário de uma casa reembolse antecipadamente o seu crédito à habitação, sem seguir as prestações mensais e sem esperar pelo prazo final. Esta é uma comissão que está tabelada pela lei e que, no máximo, pode custar 0,5% do valor a amortizar.

