Guerra fiscal em Espanha: Governo quer tributar grandes fortunas, comunidades lideradas pelo PP revogam impostos

Nos últimos dias, a tributação tornou-se um campo de batalha em Espanha no início de um ano político crucial que deverá culminar em eleições gerais no final de 2023. O governo central e as comunidades autónomas entraram numa espécie de leilão em que se discute quem reduz mais a carga fiscal sobre os cidadãos, e quem será particularmente favorecido por esses cortes. Enquanto as administrações do Partido Popular (PP, centro-direita) nas regiões autónomas de Espanha lutam pela eliminação ou redução de impostos como riqueza, doações e heranças, o governo de coligação presidido por Pedro Sánchez (Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, centro-esquerda) responde com a preparação de um imposto sobre grandes fortunas e anunciando um poderoso pacote de reformas fiscais para favorecer as classes média e trabalhadora.





O tiro de partida desta corrida para descobrir quem baixará mais os impostos e como melhor cobrá-los foi disparado pela comunidade autónoma da Andaluzia, governada pelo PP, que anunciou, de surpresa há pouco mais de uma semana, a abolição no seu território do imposto sobre a riqueza, que afeta cerca de 20.000 contribuintes deste tipo e uma cobrança fiscal de quase 94 milhões de euros. Sevilha segue assim a linha adotada por Madrid há dez anos, que aboliu este imposto sobre os contribuintes com bens superiores a 700.000 euros. O presidente autonómico andaluz, Moreno Bonilla, não fez segredo da sua intenção de atrair para a sua região capitais procedentes de outras comunidades autónomas, especialmente da Catalunha, cujos habitantes, na sua opinião, vivem num "inferno fiscal".



A iniciativa andaluza, que corresponde a pedidos insistentes do presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, ao governo socialista para conceber um corte fiscal geral que combata a inflação e outros efeitos derivados da guerra na Ucrânia e da crise energética, teve réplicas imediatas. Múrcia e Galiza, duas regiões com governos de centro-direita, anunciaram recentemente reduções no imposto sobre a riqueza de até 50% e deduções no imposto sobre o rendimento. Surpreendentemente, a Comunidade de Valência, regida por um governo autonómico socialista, juntou-se à tendência redutora nesta terça-feira, anunciando uma redução do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRPF) para rendimentos anuais inferiores a 60.000 euros e um aumento de 10% em todas as deduções em que a administração regional possa intervir. O imposto sobre a riqueza, que, a nível nacional, recolhe anualmente cerca de 1,3 mil milhões de euros, é aí mantido.



É de notar que na organização quase federal do Estado espanhol, os governos regionais têm o poder de gerir certos impostos e introduzir variações nos impostos estatais, cujo controlo permanece nas mãos do executivo central. Um mecanismo de solidariedade interterritorial, estabelecido com base em elementos como o PIB regional, a população, os níveis de educação, etc, compensa as possíveis diferenças de financiamento regional.



A deriva valenciana da linha geral estabelecida pelo governo socialista não caiu bem em La Moncloa, a sede do governo, nem no partido que o apoia. A porta-voz do Executivo, a ministra Isabel Rodríguez, solicitou formalmente "um discurso fiscal responsável" aos líderes regionais, e o seu homólogo no Parlamento, Patxi López, depois de expressar a sua surpresa perante uma decisão do governo valenciano que "não era objeto de consenso", salientou que "não me agrada a concorrência fiscal para a descida". Outro membro do Executivo, o ministro da Segurança Social, José Luis Escrivá, expressou também a sua "opinião pessoal" de que seria necessária uma "recentralização" da administração fiscal, devolvendo ao governo central o controlo da fiscalidade derivada das autonomias", tendo em conta o panorama caótico que se pode prever após as últimas iniciativas nesta área.



O imposto sobre grandes fortunas concebido pelo governo visa angariar cerca de 1,5 mil milhões de euros em dois anos e entrará em vigor no início de 2023. Junta-se assim a outras iniciativas, tais como a tributação dos lucros extraordinários obtidos pelas instituições bancárias e grandes empresas de energia durante a crise. A iniciativa faz parte da estratégia de viragem à esquerda promovida pelo governo de Sánchez, que pretende mostrar com estas medidas o alinhamento do Executivo com os sectores menos favorecidos da sociedade e diferenciar-se claramente do PP "que favorece as classes altas e os poderes económicos", na opinião de Perfecto Regueira, professor de Teoria Económica na Universidade de La Laguna. A cobrança de impostos em Espanha é de 39% do PIB nacional, enquanto a média da UE é de 46%.



"O corte indiscriminado de impostos proposto pelo PP é uma solução falsa que nem a OCDE nem o FMI recomendam", lia-se num editorial do jornal "El País", próximo do governo, no dia 25, para exprimir a sua oposição a este tipo de dumping fiscal. "Qualquer estratégia de redução de impostos é hoje contrária à sanidade mais elementar face à necessidade de enfrentar a fatura da guerra na Ucrânia e da luta diária contra a inflação", lia-se no diário madrileno. O seu concorrente "El Mundo", mais próximo dos sectores conservadores, considerou noutro editorial publicado no dia 21 deste mês que "o que está a ser demonstrado neste contexto económico é que a redução da carga fiscal permite aos cidadãos criar riqueza e às comunidades autónomas atrair investimento". Especialistas como Santiago Lago, professor catedrático na Universidade de Santiago, acreditam que as reformas fiscais e os novos impostos podem desviar capitais espanhóis e grandes fortunas para outros horizontes, tais como Portugal e Andorra.