Governo volta a adiar discussão de acordo de rendimentos

O primeiro-ministro, António Costa, chegou a dar como certa a assinatura do Acordo para a Competitividade e Rendimentos na reunião de Concertação Social agendada para esta quarta-feira, 21 de setembro. Mas o momento de assinatura do acordo - que se arrasta desde 2019 - não parece estar para breve. A menos de um mês da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2023, e apesar de patrões e sindicatos considerarem que seria fundamental fechar este dossiê antes de 10 de outubro, tendo em conta que há medidas com impacto orçamental, o Governo voltou a adiar a discussão do tema, desta vez para 28 de setembro.

O Expresso já tinha sinalizado que o Acordo para a Competitividade e Rendimentos estava num impasse, com os parceiros sociais a denunciarem que a discussão sobre o tema dos salários - um dos mais críticos da agenda - ainda não se tinha iniciado.

Notícia em atualização