Salários, inflação e greves. Setembro chegou e será quente para o Governo

Depois das férias, o regresso ao trabalho. Governo, partidos e sindicatos já começaram a organizar a agenda para os próximos meses, que tem no centro das prioridades a preparação do Orçamento do Estado para 2023, mas também as medidas para mitigar os efeitos da crise e da subida dos preços para empresas e famílias, bem como o sucessivamente adiado Acordo de Rendimentos e Competitividade, que volta a ser discutido com os parceiros sociais já a 7 de setembro.

