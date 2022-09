SEF está a analisar 203 pedidos de vistos gold por investimento em capitais de risco

No início do ano entrou em vigor o novo regime dos vistos gold, que proíbe a aquisição de imóveis residenciais nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e em certas regiões do Algarve, obrigando os cidadãos estrangeiros a procurar novas formas de obtenção de autorização de residência (ARI). De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), desde 1 de janeiro foram recebidos mais de duzentos pedidos assentes no investimento em capital de risco, uma das alternativas previstas na lei.

