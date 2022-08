EUA sancionam empresa de criptomoedas acusada de lavar dinheiro de crimes

Os EUA impuseram na segunda-feira sanções financeiras ao ‘misturador de criptomoedas’ Tornado Cash, acusado de envolvimento na lavagem de sete mil milhões de dólares via estes ativos desde 2019, incluindo em ligação com a Coreia do Norte.

“O Tesouro sanciona o Tornado Cash, um ‘misturador de criptomoedas’ que lava dinheiro obtido com crimes informáticos, incluindo os cometidos com vítimas nos EUA”, declarou o subsecretário do Tesouro para os assuntos do terrorismo e das informações financeiras, Brian Nelson, em comunicado. O Tornado Cash foi criado em 2019.

Aquela verba “inclui mais de 45 milhões de dólares roubados pelo grupo Lazarus, um grupo de piratas apadrinhado pela República Popular Democrática da Coreia, que foi sancionado pelos EUA em 2019, no quadro do maior roubo de criptomoedas conhecido até então”, especificou o Tesouro.

As autoridades dos EUA acusaram em meados de abril o grupo Lazarus e o APT38, piratas informáticos “associados” ao regime de Pyongyang, de serem responsáveis pelo roubo de 620 milhões de dólares na criptomoeda Ethereum, no seguimento da pirataria do videojogo Axie Infinity no final de março.