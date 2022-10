Lucros da NOS crescem 15,5% nos primeiros seis meses do ano

Os lucros da NOS aumentaram 15,5% no primeiro semestre de 2022, de 73,9 milhões de euros registados em 2021 para os 85,3 milhões de euros, anunciou a empresa de telecomunicações esta quarta-feira.

Quanto às receitas, a operadora de telecomunicações registou um valor de 742 milhões de euros, mais 9,4% que no período homólogo. Só no negócio das telecomunicações as receitas cresceram 7,3%, para 721,4 milhões de euros.

Já as receitas do segmento audiovisual e de exibição cinematográfica cresceram 69,4% para os 39,1 milhões de euros, "resultante da forte recuperação da venda de bilheteiras após o levantamento das restrições" derivadas da pandemia de covid-19.

Analisando apenas o segundo trimestre, os lucros cresceram 2%, para 44 milhões de euros, e as receitas aumentaram 8,1%, para 368,6 milhões.

Relativamente ao número de serviços prestados pela NOS, estes foram principalmente impulsionados pelos serviços móveis.

A operadora indica, por fim, que, no final de junho, a dívida líquida total ascendeu a 1670,6 milhões de euros.