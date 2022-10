Presidente executivo da EDP pede ao Governo leilões de energia renovável "todos os anos"

O presidente executivo (CEO) da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, apelou esta sexta-feira ao Governo que realize leilões de energias renováveis "todos os anos", porque isso contribuiria para acelerar a transição energética e reforçar a quota de fontes limpas e mais baratas no sistema elétrico português.

Falando na cerimónia de inauguração da central solar flutuante de Alqueva, um investimento de 6 milhões de euros, o CEO da EDP pediu "estabilidade regulatória, legislativa e fiscal". "Nós investimos a 30 anos, estamos cá para o longo prazo", sublinhou Miguel Stilwell de Andrade.

Reconhecendo que "Portugal tem sido um ótimo exemplo do ponto de vista da promoção das energias renováveis", Miguel Stilwell de Andrade defendeu que o Governo deve continuar a apostar nos leilões, porque são uma forma não só de aumentar a quota das renováveis, mas também de garantir preços competitivos de eletricidade no longo prazo.

O repto teve resposta do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro. "Fica aceite o desafio de nas próximas semanas apresentarmos um calendário para leilões de renováveis", afirmou o governante.

As renováveis são as tecnologias mais baratas, sem exceção", referiu Miguel Stilwell de Andrade", notando que "os leilões têm conseguido preços abaixo dos 20 euros por megawatt hora (MWh)", ao passo que produzir eletricidade a partir de centrais a gás natural está a custar atualmente 200 a 400 euros por MWh.

"É um momento de dar dois passos em frente na transição energética e não de dar um passo atrás", defendeu Miguel Stilwell de Andrade.

O CEO da EDP considera que a central flutuante de Alqueva, com 5 megawatts (MW) de potência, é um exemplo de inovação no quadro da transição energética, exemplificando com a utilização de cortiça nas plataformas de flutuação que sustentam os 12 mil painéis solares deste projeto.

"Temos um claro propósito de liderar a transição energética e temos este foco na inovação. E estamos comprometidos com Portugal", acrescentou o gestor.