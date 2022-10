Petróleo. Preço do barril de Brent em mínimos desde o início da guerra na Ucrânia

Os preços do petróleo estavam, na manhã desta quinta-feira, 14 de julho, a cair cerca de 2%, com os mercados a apostarem numa subida das taxas de juro de referência ainda mais acentuada, face à do mês anterior, pela Reserva Federal dos Estados Unidos este mês.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro estava esta quinta-feira a cotar-se a 97,20 dólares no Intercontinental Exchange Futures de Londres, um mínimo desde o início da guerra na Ucrânia.

Cerca das 12h35, o petróleo Brent, de referência na Europa, cotava-se a 97,20 dólares, menos 2,4% do que na quarta-feira (99,57 dólares).

Os futuros do crude WTI negociavam em baixa de 2,2%, nos 94,1 dólares por barril.

Depois da divulgação da taxa de inflação de junho nos Estados Unidos, que se fixou nos 9,1%, em máximos de novembro de 1981, os preços do crude estão a reagir em baixa temendo-se que a Fed volte a surpreender com uma subida das taxas de juro de referência ainda mais acentuada do que a de junho. Já se antecipa que, na próxima reunião do banco central norte-americano de 27 de julho, a subida seja, desta feita, de 100 pontos-base num só mês.

O abrandamento do crescimento económico já é um dado adquirido tanto nos EUA como na Europa - apesar de uma crise ainda ser uma conjetura - o que vai impactar negativamente o consumo de crude.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) previu recentemente que o consumo mundial de petróleo irá ser de 103 milhões de barris por dia de petróleo em 2023, mais 2,7% do que este ano.