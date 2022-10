Reserva Federal aponta crescimento modesto da economia norte-americana

A Reserva Federal norte-americana (Fed) indicou esta quarta-feira que a economia cresceu a um ritmo “modesto” desde meados de maio, havendo vários distritos preocupados com o aumento do risco de recessão.

No Livro Bege, publicado hoje, a Fed refere que a generalidade dos 12 distritos em que está dividida a instituição nos Estados Unidos considera que a atividade económica se expandiu a um ritmo “modesto” nas últimas semanas, havendo vários destes distritos que reportaram sinais de abrandamento da procura.

Além disso, nos contactos com cinco distritos foram notadas “preocupações com o aumento do risco de recessão”.

Este relatório da Fed, que é publicado oito vezes por ano, analisa as condições económicas do país e serve sobretudo para ter uma perceção da trajetória que a economia norte-americana está a seguir.

Na edição hoje publicada, é referido que a maioria dos distritos registou uma moderação nos gastos dos consumidores devido ao impacto da subida dos preços dos alimentos e do gás no rendimento das famílias.

Por outro lado, o nível baixo de ‘stocks’ está também a impactar o mercado automóvel com as vendas de carros novos a manterem-se reduzidas na maioria dos distritos.

Na produção industrial, apesar da falta de mão-de-obra e das disrupções nas cadeias de abastecimento continuarem a dificultar a produção, a tendência foi mista.

O próximo Livro Bege será divulgado pela Fed em 07 e setembro.

Hoje o Departamento do Trabalho revelou que a inflação subiu de novo em junho nos Estados Unidos e atingiu 9,1% em termos homólogos, o nível mais alto desde novembro de 1981, segundo o índice de preços no consumidor (CPI).