EDP e China Three Gorges atualizam parceria estratégica firmada há 10 anos

A EDP e a China Three Gorges (CTG) acordaram fazer uma atualização do acordo de parceria estratégica firmado há 10 anos, quando a CTG ganhou o processo de privatização de 21,35% do capital da elétrica portuguesa. Em comunicado ao mercado, a EDP indica que o acordo agora revisto trará maior flexibilidade a cada uma das partes.

"O âmbito desta atualização, que considera o atual contexto do setor marcado pela forte aposta na transição energética, visa flexibilizar as estratégias de crescimento de ambas as empresas, assegurando a aplicação dos mais exigentes padrões de governo societário nas suas relações futuras e desenvolvendo instrumentos de cooperação e de partilha de boas práticas, de modo a potenciar a maximização de valor para ambas as empresas e seus acionistas", refere o comunicado da EDP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ao que o Expresso apurou, os novos termos da parceria acabam com algumas das restrições geográficas fixadas no acordo de final de 2011, permitindo agora à EDP apontar livremente baterias à Ásia e permitindo à CTG investir sem restrições nos mercados europeus.

Na prática, a atualização da parceria transpõe para um acordo escrito entre as partes uma realidade que se evidenciou nos últimos anos, com a CTG a avançar com vários investimentos à margem da EDP (incluindo em Espanha) e com a EDP a apostar nos mercados asiáticos (como a Coreia do Sul, Japão e Singapura).

"Considerando o posicionamento cada vez cada vez mais global de ambas as empresas e, em particular, a recente entrada da EDP no mercado asiático, foi acordado entre a EDP e a CTG actualizar os termos da parceria estratégica", refere ainda o comunicado da EDP, que sublinha também alguns dos pontos já cumpridos na parceria estratégica firmada há 10 anos, como "o suporte financeiro, por parte da CTG, durante a crise de dívida soberana na Europa, permitindo o fortalecimento do balanço da EDP".

A CTG é ainda o maior acionista da EDP, com uma participação de 19,03%, da Blackrock, com 7,38%, da espanhola Oppidum, com 7,02%. Entre os acionistas com posições qualificadas (superiores a 2%) estão ainda o Canada Pension Plan (que já atingiu 5,01%, segundo anunciou esta sexta-feira a EDP), Norges Bank (3,13%), Qatar Investment Authority (2,27%), Sonatrach (2,19%) e Bank of America (2,02%).