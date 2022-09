Fundo de pensões do Canadá já detém mais de 5% da EDP

O Canada Pension Plan Investment Board, fundo de pensões canadiano, aumentou a sua participação na EDP de pouco mais de 2% para 5,01%, passando assim a fasquia dos 5%, segundo comunicado esta sexta-feira ao mercado.

"No dia 9 de Dezembro de 2021, a Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) comunicou à EDP, que atingiu uma participação qualificada de 5,0116% do capital social e dos respetivos direitos de voto da EDP, detidos diretamente", indica a energética no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A fasquia dos 5% foi ultrapassada, mais precisamente, a 3 de dezembro. Antes, o fundo canadiano tinha detinha uma posição de 2,0094%.

Segundo a legislação, quem atinja ou ultrapasse determinados limiares (como o dos 2% e o dos 5%) tem a obrigação de o comunicar à CMVM, tal como foi feito.

No total, o fundo fica com quase 4 milhões de ações (3,9 milhões), o que perfaz uma participação de 5,0116% na energética portuguesa.

De acordo com a informação pública no site da empresa, a estrutura acionista da EDP é liderada pela China Three Gorges (com 19,03%). Alguns dos restantes principais acionistas são a espanhola Oppidum (7,2%), a gestora de ativos BlackRock (7,38%) e várias entidades com posições que rondam os 2% e 3%, nomeadamente o Norges Bank, Sonatrach, Qatar Investment Authority e Bank of America Corporation. Já a EDP, através de ações próprias, detém menos de 0,5%.

No site a informação ainda não foi atualizada com o aumento da participação do fundo canadiano.