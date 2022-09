PRR: €18 milhões para duas pontes que poupam 155 km até Espanha

Esta quarta-feira fica marcada pela assinatura de mais dois contratos de financiamento ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que prometem aproximar Portugal de Espanha até 2025.

O objetivo é concretizar até lá a Ponte Internacional entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana e a Ponte Internacional sobre o Rio Sever. A assinatura do primeiro contrato decorreu esta manhã e a do segundo contrato decorre esta tarde, em Nisa.

Estes investimentos, financiados em Portugal PRR com 18 milhões de euros, vão ser concretizados pelas Câmaras Municipais de Alcoutim e de Nisa, contando com a intermediação, respetivamente, das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e do Alentejo na ligação à Estrutura de Missão Recuperar Portugal.

Segundo o Ministério da Coesão Territorial, a ponte entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana - cujas intervenções em território nacional representam um investimento de 9 milhões de euros - vai reforçar a cooperação entre as regiões do Algarve e da Andaluzia e dar um novo impulso ao trabalho desenvolvido no âmbito da Euro-região EUROAAA, que inclui também o Alentejo e que ocupa 21% da superfície da Península Ibérica.

O projeto deverá ajudar a desenvolver este território e a melhorar a qualidade de vida da sua população ao assegurar a ligação entre as redes rodoviárias portuguesa e espanhola e reduzir cerca de 70 km na ligação entre Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana.

Também com um investimento de 9 milhões de euros para a parte portuguesa, o ministério da Coesão Territorial espera que a Ponte Internacional sobre o Rio Sever beneficie toda a região do Alentejo e da Estremadura. “É um projeto fundamental para a valorização dos territórios do Interior e para a coesão territorial e transfronteiriça, com impactos positivos na dinamização cultural, social e económica, de cooperação e emprego nos dois lados da fronteira”.

O projeto insere-se na Euro-região EUROACE, que abrange o espaço geográfico do Alentejo, Centro de Portugal e Estremadura, onde residem mais de 3 milhões de pessoas (6% da população peninsular). Este investimento vai permitir uma redução de 85 km na ligação entre Montalvão, no concelho de Nisa, e Cedillo.

“A concretização destes dois projetos em 2025 vai trazer uma melhoria às ligações rodoviárias destes territórios, assegurar maior proximidade a corredores de grande capacidade, bem como menores custos de contexto para quem vive e trabalha nestas regiões”, acrescenta fonte oficial da ministra Ana Abrunhosa.

O governo quer impulsionar a dinâmica socioeconómica na zona de fronteira entre Portugal e Espanha e facilita a partilha de serviços ou infraestruturas já existentes. E "estas duas empreitadas ajudam a cumprir os objetivos da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço assinada na Cimeira Luso-Espanhola de outubro de 2020”, destaca a mesma fonte.