BCP não quer comprar bancos, mas sabe que “ou está sentado à mesa ou faz parte do menu”

Não está nos planos do BCP fazer aquisições de outros bancos. O presidente executivo, Miguel Maya, quis esta segunda-feira deixar essa posição bem vincada. Porém, mais uma vez, admitiu que pode vir a colocar-se essa opção porque no futuro ninguém manda. E, apesar de ter um rácio de capital pouco folgado quando comparado com outras entidades bancárias, a ter de entrar num processo de consolidação, o banco privado prefere ser o comprador.

