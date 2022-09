Quem são os novos donos dos media em Portugal?

À agricultura e ao imobiliário, a família que detém o grupo Lusiaves juntou um novo investimento, tal como fez o cantor Tony Carreira à música ou o empresário Marco Galinha à distribuição e venda em máquinas de produtos como o tabaco. Aos cruzeiros (e a todos os seus negócios), o empresário Mário Ferreira adicionou um investimento num sector onde já tinha uma pequena experiência, como fez o empresário João Serrenho às tintas e vernizes da marca CIN. Que sector? Os media.

A Media Capital e a Global Media são as protagonistas das recentes mudanças na comunicação social, com os antigos ‘tubarões’ do programa de empreendedores “Shark Tank”, da SIC, à cabeça.