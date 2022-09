Vinho apresenta contas ao impacto da covid nas vendas em Portugal: foram menos 690 mil euros por dia

As vendas de vinho no mercado nacional caíram 10,9% em volume e 10,9% em valor entre janeiro e setembro. Ao todo, o sector comercializou 185 milhões de litros de vinho e 592 milhões de euros. "São menos 189 milhões de euros do que em 2019 o que representa uma perda diária de 690 mil euros nos primeiros nove meses do ano", diz Maria João Dias, do Departamento de Estudos e Apoio à Internacionalização do Instituto da Vinha e do Vinho, no retrato que apresentou do consumo interno e do impacto da pandemia de covid-19 esta quarta-feira, no Forum Anual da Viniportugal.

O preço médio por litro cai, obviamente, 14,9%, para os 3,2 euros, num período em que o sector se ressentiu da quebra na realização de grandes eventos, com mais de 50% dos casamentos a serem adiados, assim como da quebra do turismo, uma vez que os números do INE apontam, por exemplo, para 10 mil hóspedes nos hotéis portugueses em abril, contra 1,4 milhões um ano antes, ou um milhão de turistas em junho (-64%), referiu.

A apresentação, feita a partir de dados da Nielsen sobre o segmento de vinhos tranquilos, mostra, ainda, que as vendas se ressentiram dos constrangimentos impostos pela pandemia no funcionamento do canal horeca (hotelaria e restauração), onde a quebra em volume e valor foi de 209 milhões de euros em nove meses (47%) ou de 763 mil euros por dia, com o preço médio a ficar um pouco abaixo do ano passado, nos 6,58 euros/litro.

Já grande distribuição está a crescer 6,5% em volume e 6% em valor, somando vendas de 149 milhões de litros de e de 355 milhões de euros, para um preço médio de 2,38 euros/litro, também inferior ao de 2019.