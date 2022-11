Despedimento coletivo e falências ameaçam sector da aviação

Oito meses depois de a pandemia ter obrigado as compa­nhias áreas a colocar os aviões em terra, multiplicam-se as evidên­cias de que o sector da aviação, e todo o ecossistema à sua volta, definha. Há em Portugal empresas a equacionar avançar para o despedimento coletivo. Acumulam-se as dívidas, num cenário em que as receitas caem a pique e a retoma vai sendo adiada a cada mês que passa.

A Ryanair e a Groundlink já começaram a escrever aos trabalhadores que têm em Portugal colocando a hipótese de despedimento coletivo em cima da mesa. A empresa de assistência em terra (handling) Portway, sabe o Expresso, aponta para esse cenário num horizonte próximo. A Portway, controlada pela ANA, não tem estado a renovar os contratos a prazo e já saíram da empresa 500 trabalhadores desde que a crise pandémica começou. Há poucos meses, a Lauak Setúbal, fábrica de peças para a indústria aeronáutica, avançou com o despedimento coletivo de 197 trabalhadores. Com a atividade reduzida em muitos casos a um terço, restam poucas alternativas.