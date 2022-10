CEiiA e Elio criam parceria em Évora de olhos postos na agricultura digital

O CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto e a brasileira Elio avançaram com a criação de uma nova empresa para monitorização e digitalização agroflorestal. O projeto, que vai ser apresentado sexta-feira, em Évora, no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, promete "revolucionar o sector" tendo por base o desenvolvimento e produção de veículos aéreos não tripulados inovadores.

Em comunicado, os dois parceiros explicam que o trabalho da Elio Tecnologia na monitorização e gestão autónoma de ativos permitirá "transformar dados em insights de negócio". A nova empresa visa o desenvolvimento, industrialização e comercialização de novos serviços para o sector agrícola, baseados em Veículos Aéreos Não Tripulados, como drones e dirigíveis (Elio Airship)", acrescentam.

Em causa está um dirigível inovador, pronto a percorrer grandes distâncias com cargas até 250 kg de payload (carga de uma transmissão de dados), e a utilização de Inteligência Artificial aplicada a uma lógica de Robot-as-a-Service. E, como meta de curto prazo, os parceiros deste projeto assumem querer colocar no mercado europeu soluções tecnológicas que ajudarão a proporcionar ao sector da agricultura maior eficiência, mais rendimento, mais inclusão digital e mais inovação tecnológica.

"A Elio Tecnologia é o resultado da valorização da ciência, tecnologia e conhecimento sob a forma de novos produtos e serviços com impacto económico e societal", dizem.

“Esta parceria estratégica permite ao CEiiA evoluir na área Veículos Aéreos Não Tripulados com a integração de Inteligência Artificial, Aprendizagem Automática e Inteligência Visual, para a monitorização e gestão de ativos, transformando dados em valor económico aplicados à agricultura de nova geração", sublinha Tiago Rebelo, diretor de Desenvolvimento de Produto do CEiiA.



Rui Ribeiro, presidente executivo da Elio, destaca que “a parceria com o CEiiA permite à Elio reforçar o seu percurso no panorama mundial da AgroTech, agregando competências complementares em Veículos Aéreos Não Tripulados, Inteligência Artificial e Ciência de Dados. Este é um importante passo para um projeto industrial, que surge com especial relevância num quadro de recuperação dos efeitos desastrosos sobre a economia causados pela pandemia por COVID-19.”



Os brasileiros que alinham ao lado do CEiiA neste projeto apresentam-se como "uma empresa líder na integração de tecnologia aeronáutica, sensores e algoritmos de Inteligência Artificial no mercado Agro-Florestal" que foi acelerada no âmbito do projeto TERRA Cohort III, criado pela Rocketspace (aceleradora da Uber e da Spotify) e pelo Rabobank (principal banco financiador de agronegócios em todo o mundo) em Silicon Valley, Estado Unidos. A Elio é reconhecida como "uma das 20 principais empresas do mundo nesta área, atualmente com operações nos principais países produtores de alimentos e produtos florestais: Brasil, Estados Unidos e México".