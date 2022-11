De Salgado a Morais Pires, são estes os 25 acusados pela queda do Grupo Espírito Santo

São três os representantes da família Espírito Santo na lista de acusados do Ministério Público no âmbito do processo Universo Espírito Santo. Ricardo Salgado e os primos José Manuel Espírito Santo, do lado financeiro do GES, e Manuel Fernando Espírito Santo, que estava na área não financeira, estão entre os 25 acusados do processo principal ligado ao BES.

O Ministério Público viu também razões para acusar Amílcar Morais Pires, que era o responsável financeiro do banco, bem como Machado da Cruz, que era o contabilista do GES, o principal acionista da instituição financeira.

Dentro do banco, Isabel Almeida, que era a diretora financeira, também está entre as acusadas, bem como vários funcionários do departamento que dirigia.

Crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva no sector privado, de falsificação de documentos, de infidelidade, de manipulação de mercado, de branqueamento e de burla qualificada contra direitos patrimoniais de pessoas singulares e coletivas são aqueles que o Ministério Público concluiu terem conduzido à queda do BES e do GES.

Apesar da acusação a Salgado, a José Manuel Espírito Santo e a Morais Pires, os restantes membros da comissão executiva do BES, como por exemplo José Maria Ricciardi, saíram ilibados da investigação.

O Ministério Público, que no âmbito da investigação chegou a ter mais de 40 arguidos, não acusou todas as pessoas sobre as quais tinha suspeitas, tendo em conta que só avançou para a acusação de 25 arguidos, 18 deles pessoas individuais e sete entidades coletivas.

Entre os coletivos, o BES não consta como acusado, mas várias sociedades do Grupo Espírito Santo, como as sociedades de topo Espírito Santo International e Rioforte, lá se encontram.

Acusação a pessoas individuais

Ricardo Salgado - ex-presidente do BES - 65 crimes

José Manuel Espírito Santo - ex-administrador do BES - 8 crimes

Manuel Fernando Espírito Santo - ex-administrador do BES - 8 crimes

Amílcar Morais Pires - ex-administrador do BES - 25 crimes

Francisco Machado da Cruz - antigo contabilista do GES - 36 crimes

Isabel Almeida - antiga diretora financeira do BES - 21 crimes

António Soares - antigo administrador da seguradora BES Vida - 17 crimes

Paulo Ferreira - ex-trabalhador área financeira do BES - 7 crimes

Pedro Costa - ex-administrador da ESAF - 10 crimes

Cláudia Faria - antiga diretora-adjunta do departamento financeiro do BES - 6 crimes

Pedro Serra - ex-subdiretor do departamento financeiro do BES - 7 crimes

Nuno Escudeiro - antigo diretor-adjunto do departamento financeiro do BES - 8 crimes

Pedro Pinto - antigo coordenador da área de conceção de produtos do BES -18 crimes

Alexandre Cadosch - acionista da Eurofin - 18 crimes

Michel Creton - acionista da Eurofin - 17 crimes

João Martins Pereira - antigo assessor da administração do BES - 3 crimes

João Alexandre Silva - ex-diretor da sucursal do BES na Madeira - 2 crimes

Paulo Jorge - ex-diretor de banca privada do BES que acompanhava clientes sul-americanos - 1 crime

Quem praticou a associação criminosa, segundo o Ministério Público

Deste grupo de 18 pessoas individuais, 12 são acusadas da prática de uma associação criminosa. São elas: Ricardo Salgado, Francisco Machado da Cruz, Amílcar Morais Pires, Isabel Almeida, António Soares, Pedro Pinto, Nuno Escudeiro, Pedro Serra, Alexandre Cadosch, Michel Creton, Cláudia Faria e Paulo Ferreira.

Entidades coletivas

ESI - 12 crimes

Rioforte - 7 crimes

Eurofin - 15 crimes

Es Irmãos - 2 crimes

ES Tourism Europe - 1 crime

ES Resources Limited - 1 crime

ES Resources Portugal - 33 crimes