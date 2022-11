Martifer coloca mais de 200 trabalhadores em "lay-off"

A Martifer colocou no regime de "lay-off" parcial simplificado mais de 200 trabalhadores afetos a uma das suas fábricas de estruturas metálicas em Oliveira de Frades, informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, durante todo o mês de maio estarão suspensos temporariamente os contratos de trabalho de 181 funcionários da fábrica OF2 e 38 outros trabalhadores com funções de apoio a essa fábrica.

A empresa justifica a medida com "fortes perturbações" na atividade daquela fábrica resultantes da "interrupção das cadeias de abastecimento de matéria-prima e da suspensão de encomendas ou obras, situação que se vem verificando, e agravando, desde o final de março".

A Martifer refere ainda no comunicado que mantém em laboração todas as restantes unidades industriais do grupo em Portugal, nomeadamente em Oliveira de Frades (fábrica de fachadas e alumínio) e os estaleiros de Viana do Castelo e de Aveiro. A empresa espera que na fábrica OF2 a atividade seja reposta após o "lay-off" de um mês.