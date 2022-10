Covid-19: BCP promete pagar a fornecedores numa semana

O BCP vai antecipar o pagamento de faturas "dos atuais 30 dias para apenas uma semana". Uma medida que abrange mais de 6500 fornecedores do banco e cujo valor mensal médio ascende a 36,8 milhões de euros. Obetivo: responder a dificuldades de tesouraria que muitos destes fornecedores enfrentam, em particular pequenas e médias empresas (PME).

A decisão do banco liderado por Miguel Maya, segundo apurou o Expresso, entra em vigor já este mês de abril e deverá prolongar-se prolongar-se durante os próximos meses, sem prazo limite.

Em causa estão cerca de 10 mil faturas por mês a fornecedores que vão desde os serviços de limpeza aos serviços de apoio aos sistema informático.

O novo prazo em consideração passa a contar da data em que a fatura é registada no BCP depois de conferida e aprovada "com a celeridade e rigor pelos serviços do banco responsáveis pelas mesmas", refere o banco. Minimizar os impactos dos efeitos que o coronavirus já está a ter nestas empresas, sobretudo nas pequenas e médias empresas (PME) é o objetivo.