Ricardo Sousa, CEO da Century 21: “Rendas vão cair e ajustar-se ao bolso dos portugueses”

Comecemos pelo contexto: em 2019, os preços das casas aumentaram em média 9,6%. Resultado da explosão do turismo, o sector registou transações acima dos €25 mil milhões, tendo duplicado, nos últimos cinco anos, tanto nos valores envolvidos como no número de vendas, segundo dados do INE. Com 49 mil casas vendidas no último trimestre — um valor recorde —, a expectativa de um 2020 fulgurante estava no horizonte dos vários operadores, que em poucos dias viram as suas projeções radicalmente alteradas. O sector está parado pela pandemia e as rendas deverão cair. Resta saber para que níveis.

“Os proprietários vão ter de se ajustar à procura, porque quem arrenda casa é quem não tem capital, e os senhorios terão de se adaptar a esta nova realidade”, diz ao Expresso Ricardo Sousa, CEO da Century21 Ibérica. Tendo começado o ano com “alguma cautela”, fevereiro foi “o melhor mês de sempre” desta rede imobiliária, e março não refletiu ainda o abrandamento provocado pela covid-19. Mas é provável que os efeitos do vírus comecem a sentir-se no negócio, sobretudo nas empresas familiares de Alojamento Local (AL).

