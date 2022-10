Covid-19. Lay-off, a mãe de todas as medidas chega a mais empresas em crise

Da hotelaria ao têxtil, da restauração ao automóvel, dos media à ourivesaria. Na última semana praticamente não houve sector de atividade ou dirigente associativo que não tenha vindo a público reclamar rapidez na disponibilização de apoios públicos e uma urgente adaptação do chamado regime do “lay-off simplificado” àquelas que são as reais necessidades das empresas.

O sentido de urgência que tem sido colocado sobre o lay-off não se deve a uma menorização das outras medidas adotadas (ver textos nesta página), mas a uma hierarquização de prioridades. Confrontadas com a quebra no fornecimento de matéria-prima, problemas de escoamento, redução ou suspensão de encomendas ou até fecho compulsivo de portas, as empresas precisam de decidir o que fazer com os funcionários.

