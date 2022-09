Banca vai condicionar entrada de clientes nas agências a partir da próxima semana

Os bancos já traçaram os seus planos de contingência e já estão a funcionar com muitos dos seus trabalhadores a partir de casa. Nas agências, os bancos também têm planos e no inicio da próxima semana vão limitar o número de clientes dentro das agências. Proteger os clientes e os trabalhadores é o objetivo.

Todos os serviços bancários serão prestados e os clientes serão atendidos consoante a disponibilidade dos funcionários que estão no atendimento, a única diferença é que se houver muitos clientes estes terão de esperar do lado de fora da agência. E essa espera só acontecerá em agências onde o fluxo seja maior e haja a necessidade de fazer os clientes esperar fora das sucursais, sobretudo em agências mais pequenas.

Os bancos não vão fechar as agências mas apenas coordenar a entrada de clientes de forma a cumprir as recomendações das autoridades de saúde. CGD, BCP, Santander, BPI e Novo Banco têm planos que irão colocar em marcha sem deixar que os clientes deixem de ser atendidos. Também o Banco Montepio e o Crédito Agrícola vão avançar com as mesmas medidas de precaução no atendimento aos balcões. Aliás, os bancos têm estado a recomendar o uso de canais alternativos - plataformas online e as suas aplicações (APP).

A par desta medida, os bancos também estão a colocar os seus trabalhadores em teletrabalho, evitar reuniões com muitas pessoas e fazer ,sempre que se possa, videoconferências.

