Investimento em infraestruturas bate mínimos dos anos 70

O investimento em infraestruturas, sobretudo de transporte, tem caído tanto em Portugal nos últimos anos que até já está a bater os mínimos históricos do final dos anos 70 e do início dos anos 80, quando o país nem sequer beneficiava dos milionários envelopes de fundos europeus decorrentes da adesão à Comunidade Económica Europeia (CEE) em 1986.

Quem o diz é o Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério da Economia que recentemente atualizou a sua Base de Dados de Investimentos em Infraestruturas desde 1978 (ver gráficos).

