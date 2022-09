Cofina confirma negociações exclusivas para comprar a TVI

A Cofina confirmou que está em negociações exclusivas para a compra da Media Capital, empresa detentora da TVI e que é controlada pelo grupo espanhol Prisa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo liderado por Paulo Fernandes que detém o Correio da Manhã e a CM TV, o Record e o Jornal de Negócios limitou-se a referir que "confirma que estão a decorrer negociações com a Promotora de Informaciones, S.A. (Prisa), em regime de exclusividade, relativas à potencial aquisição da participação da Prisa no Grupo Media Capital, grupo português do sector dos media, com presença no mercado da televisão, produção audiovisual, rádio, digital, música e entretenimento".

A CMVM determinou esta tarde a suspensão da negociação das ações da Cofina e da Media Capital depois da notícia do Expresso sobre a existência das negociações exclusivas. Na altura da suspensão, poucos minutos antes do fecho da Bolsa, as ações da Cofina estavam a subir 6,71%, com 130.198 títulos negociados.